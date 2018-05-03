(CNN)-- يظهر هذا الفيديو لحظة تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز C-130، قرب مطار سافانا بولاية جورجيا.
شاهد.. طائرة أمريكية تهوي من السماء قبل أن تنفجر
طائرة أمريكية تهوي من السماء قبل أن تنفجر
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
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يظهر هذا الفيديو لحظة تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية.
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