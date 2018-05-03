شاهد.. طائرة أمريكية تهوي من السماء قبل أن تنفجر

طائرة أمريكية تهوي من السماء قبل أن تنفجر

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
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يظهر هذا الفيديو لحظة تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية.

(CNN)-- يظهر هذا الفيديو لحظة تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز C-130، قرب مطار سافانا بولاية جورجيا.

أمريكاطائراتطائرات مقاتلةحوادثحوادث طيران