شاهد.. لحظة مقتل عدد من الهنود جراء عاصفة قوية

شاهد.. لحظة مقتل هنود جراء عاصفة قوية

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
الحكومة الهنديةالهندعواصفعواصف رمليةكوارث
0:46

العواصف اجتاحت ولايتي أوتار براديش وراجستان وكانت مصحوبة برياح قوية.

(CNN)--  حصيلة ضحايا العاصفة العاتية التى ضربت الهند مساء أمس إلى 81 قتيلاً على الأقل.

وكان معظم الضحايا قد سقطوا جراء عواصف ترابية ضربت الهند، بعدما تسببت الرياح القوية في سقوط أشجار وانهيار جدران.

العواصف اجتاحت ولايتي أوتار براديش وراجستان وكانت مصحوبة برياح قوية.

الحكومة الهنديةالهندعواصفعواصف رمليةكوارثكوارث طبيعية