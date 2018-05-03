شاهد.. لحظة مقتل عدد من الهنود جراء عاصفة قوية

(CNN)-- حصيلة ضحايا العاصفة العاتية التى ضربت الهند مساء أمس إلى 81 قتيلاً على الأقل.
وكان معظم الضحايا قد سقطوا جراء عواصف ترابية ضربت الهند، بعدما تسببت الرياح القوية في سقوط أشجار وانهيار جدران.
العواصف اجتاحت ولايتي أوتار براديش وراجستان وكانت مصحوبة برياح قوية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.