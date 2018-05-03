شاهد.. لحظة مقتل عدد من الهنود جراء عاصفة قوية

(CNN)-- حصيلة ضحايا العاصفة العاتية التى ضربت الهند مساء أمس إلى 81 قتيلاً على الأقل.

وكان معظم الضحايا قد سقطوا جراء عواصف ترابية ضربت الهند، بعدما تسببت الرياح القوية في سقوط أشجار وانهيار جدران.

العواصف اجتاحت ولايتي أوتار براديش وراجستان وكانت مصحوبة برياح قوية.