ظريف: التهديد الأمريكي لن يؤدي إلى صفقة نووية جديدة

(CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس 3 مايو/ أيار، إنه سيتعين على الولايات المتحدة في الأيام القادمة أن تقرر ما إذا كانت ستفي بالتزامها أم لا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.