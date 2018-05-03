ظريف: التهديد الأمريكي لن يؤدي إلى صفقة نووية جديدة

(CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس 3 مايو/ أيار، إنه سيتعين على الولايات المتحدة في الأيام القادمة أن تقرر ما إذا كانت ستفي بالتزامها أم لا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.
(CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس 3 مايو/ أيار، إنه سيتعين على الولايات المتحدة في الأيام القادمة أن تقرر ما إذا كانت ستفي بالتزامها أم لا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
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