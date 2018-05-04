بالفيديو.. عمليات اخلاء في هاواي بعد ثوران بركان

عمليات اخلاء في هاواي بعد ثوران بركان

العالم
آخر تحديث منذ13 دقيقة.
هاوايبراكينأمريكاكوارثكوارث طبيعية
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أظهرت مقاطع فيديو تظهر تدفق الحمم البركانية بالقرب من منازل السكان.

(CNN)-- ثار بركان كيلاويا في جزر هاواي الأميركية، الخميس، ما أجبر السلطات على توجيه دعوات للسكان بضرورة إخلاء منازلهم.

هاوايبراكينأمريكاكوارثكوارث طبيعية