(CNN)-- ثار بركان كيلاويا في جزر هاواي الأميركية، الخميس، ما أجبر السلطات على توجيه دعوات للسكان بضرورة إخلاء منازلهم.
بالفيديو.. عمليات اخلاء في هاواي بعد ثوران بركان
عمليات اخلاء في هاواي بعد ثوران بركان
العالم
آخر تحديث منذ13 دقيقة.
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أظهرت مقاطع فيديو تظهر تدفق الحمم البركانية بالقرب من منازل السكان.
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