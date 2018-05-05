شاهد.. استمرار تدفق الحمم من بركان بولاية هاواى الأمريكية

شاهد.. استمرار تدفق الحمم من بركان في هاواي

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
هاوايبراكينأمريكاكوارثكوارث طبيعية
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يظهر هذا الفيديو تدفق الحمم البركانية في منطقة جبلية بالأرخبيل.

(CNN)-- استمر تدفق الحمم البركانية في ولاية هاواى الأمريكية، بعد ثوران بركان كيلاوا، إثر سلسلة من الهزات الأرضية.

هاوايبراكينأمريكاكوارثكوارث طبيعية