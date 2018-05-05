(CNN)-- استمر تدفق الحمم البركانية في ولاية هاواى الأمريكية، بعد ثوران بركان كيلاوا، إثر سلسلة من الهزات الأرضية.
شاهد.. استمرار تدفق الحمم من بركان بولاية هاواى الأمريكية
شاهد.. استمرار تدفق الحمم من بركان في هاواي
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
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يظهر هذا الفيديو تدفق الحمم البركانية في منطقة جبلية بالأرخبيل.
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