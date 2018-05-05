شاهد.. متهم يهرب من محكمة ويلقي بنفسه من شرفة مرتفعة

متهم يهرب من محكمة ويلقي بنفسه من شرفة مرتفعة

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و37 دقيقة.
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بشكل سريع، تمكن الرجل من الهرب الى خارج القاعة.

(CNN)-- أقدم متهم بقضايا مخدرات على الهروب من قاعة محكمة في ولاية يوتا الأمريكية، والقفز من شرفة مرتفعة.

أمريكاحوادثجرائممخدراتمكافحة المخدرات