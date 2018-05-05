(CNN)-- أقدم متهم بقضايا مخدرات على الهروب من قاعة محكمة في ولاية يوتا الأمريكية، والقفز من شرفة مرتفعة.
شاهد.. متهم يهرب من محكمة ويلقي بنفسه من شرفة مرتفعة
متهم يهرب من محكمة ويلقي بنفسه من شرفة مرتفعة
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و37 دقيقة.
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بشكل سريع، تمكن الرجل من الهرب الى خارج القاعة.
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