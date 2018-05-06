شاهد.. تمارين رياضية و750 دولار عقاب لاغتصاب فتاة وقتلها حرقاً في الهند

(CNN)-- حادثة جديدة تسلّط الضوء مرة أخرى على العنف الجنسي في الهند. الحادثة وقعت في قرية بولاية جهاركاند، وهي واحدة من المناطق الأكثر فقراً في الهند، حيث يُزعم أن فتاة عمرها 16 سنة تعرضت للاختطاف، الخميس، ثم اغصتبت بوحشية.