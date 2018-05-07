استغلال واعتداء على خدم المنازل.. شاهد الجانب المظلم لهونغ كونغ

(CNN) -- يعيش في هونغ كونغ حوالي 350 ألف عامل منزلي، ويُقدر أن عامل واحد من كل ستة عمال يقع ضحية الاستغلال، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة غير حقوقية عام 2016. وبينما تفتخر هونغ كونغ بكونها إحدى أكثر المدن ثراء وتطوراً في العالم، قال ناشط لـ CNN إن الرقم القياسي في الاتجار بالبشر هو أمر مرعب.

ملاحظة: استجابت حكومة هونغ كونغ لنا بالقول إنها ترفض ما وجدته وزارة الخارجية الأمريكية، والاستنتاجات غير العادلة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للاتجار بالبشر. وتضيف أنها تكافح الاتجار بالبشر بشكل فعال.