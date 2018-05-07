شاهد.. إنقاذ فتاة في الرابعة من عمرها من السقوط من النافذة
شاهد.. إنقاذ فتاة صغيرة من السقوط من النافذة
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
1:06
أُُنقذت فتاة في الرابعة من عمرها من طرف بناء في منغوليا بأوائل هذا الشهر. يظهر الفيديو عملية الإنقاذ من CCTV.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.