شاهد.. إنقاذ فتاة في الرابعة من عمرها من السقوط من النافذة

شاهد.. إنقاذ فتاة صغيرة من السقوط من النافذة

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و24 دقيقة.
غرائبمنغوليا
1:06

أُُنقذت فتاة في الرابعة من عمرها من طرف بناء في منغوليا بأوائل هذا الشهر. يظهر الفيديو عملية الإنقاذ من CCTV.

غرائبمنغوليا