شاهد.. اتهامات باغتصاب وحرق مراهقتين في غضون أيام بالهند

(CNN)-- أفادت أنباء عن اغتصاب وحرق مراهقة ثانية في ولاية جهاركاند بشرق الهند، بعد أيام فقط من تعرض فتاة في السادسة عشر من العمر لهجوم مماثل في نفس الولاية. هذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من الجرائم الوحشية ضد النساء في جميع أنحاء الهند في الأشهر الأخيرة، والتي أثارت غضباً واحتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
ورداً على الأحداث السابقة، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء البلاد في أواخر أبريل/ نيسان، في واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها الهند منذ اغتصاب وقتل طالبة جامعية في نيودلهي عام 2012.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.