شاهد.. اتهامات باغتصاب وحرق مراهقتين في غضون أيام بالهند

(CNN)-- أفادت أنباء عن اغتصاب وحرق مراهقة ثانية في ولاية جهاركاند بشرق الهند، بعد أيام فقط من تعرض فتاة في السادسة عشر من العمر لهجوم مماثل في نفس الولاية. هذه الحادثة هي الأحدث في سلسلة من الجرائم الوحشية ضد النساء في جميع أنحاء الهند في الأشهر الأخيرة، والتي أثارت غضباً واحتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد.

ورداً على الأحداث السابقة، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء البلاد في أواخر أبريل/ نيسان، في واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها الهند منذ اغتصاب وقتل طالبة جامعية في نيودلهي عام 2012.