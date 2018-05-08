شاهد.. احتراق حافلة قبل انفجارها في قلب روما

(CNN)-- احترقت حافلة في العاصمة الإيطالية، روما، الثلاثاء، قبل أن تنفجر في وسط المدينة. أحد شهود العيان قال إن سائق الحافلة توقف لأن الدخان كان يخرج من المحرك. قام بعدها بإنزال جميع الركاب وحاول إخماد النيران باستخدام طفاية الحريق، ولكن ألسنة اللهب انتشرت ببطء، أولاً على جانب المبنى ومن ثم على الحافلة بأكملها، ثم وقع انفجار.