شاهد.. ترامب يوقع قرار الانسحاب من الإتفاق النووي الإيراني

ترامب ينسحب من الإتفاق النووي الإيراني

العالم
آخر تحديث منذ43 دقيقة.
دونالد ترامبإسرائيلأسلحة إيرانإيرانالاتفاق النووي الإيراني
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وتوعد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية "على أعلى مستوى" على إيران، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بنفس العقوبات من قبل أمريكا.

(CNN)-- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات عليها.

دونالد ترامبإسرائيلأسلحة إيرانإيرانالاتفاق النووي الإيراني