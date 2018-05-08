(CNN)-- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات عليها.
شاهد.. ترامب يوقع قرار الانسحاب من الإتفاق النووي الإيراني
ترامب ينسحب من الإتفاق النووي الإيراني
العالم
آخر تحديث منذ43 دقيقة.
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وتوعد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية "على أعلى مستوى" على إيران، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بنفس العقوبات من قبل أمريكا.
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