شاهد.. مياه تغمر سفينة سياحية على طريقة "تيتانيك"

شاهد.. مياه تغمر سفينة على طريقة "تيتانيك"

العالم
آخر تحديث منذ11 دقيقة.
كوارث بحريةسفنحوادث
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أظهرت الصور حالة الهلع بين ركاب السفينة.

(CNN)-- غمرت المياه أروقة سفينة "كرنفال دريم" السياحية، في اليوم الخامس من رحلتها في الكاريبي عندما بدأت المياه تتدفق إلى الممرات.
 

كوارث بحريةسفنحوادث