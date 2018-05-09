(CNN)-- غمرت المياه أروقة سفينة "كرنفال دريم" السياحية، في اليوم الخامس من رحلتها في الكاريبي عندما بدأت المياه تتدفق إلى الممرات.
شاهد.. مياه تغمر سفينة سياحية على طريقة "تيتانيك"
شاهد.. مياه تغمر سفينة على طريقة "تيتانيك"
العالم
آخر تحديث منذ11 دقيقة.
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أظهرت الصور حالة الهلع بين ركاب السفينة.
(CNN)-- غمرت المياه أروقة سفينة "كرنفال دريم" السياحية، في اليوم الخامس من رحلتها في الكاريبي عندما بدأت المياه تتدفق إلى الممرات.
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