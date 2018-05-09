شاهد.. فرنسا: الاتفاق النووي مع إيران "لم يمت" بانسحاب أمريكا

(CNN)-- قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، إن الاتفاق النووي مع إيران "لم يمت". وسيجتمع ممثلون من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا مع نظرائهم الإيرانيين، الاثنين القادم، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الصفقة. من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الأمر سيستغرق إيران بضعة أسابيع لتقرير كيفية الرد، ولكن مع الانسحاب الأمريكي، فلا يزال هناك اتفاق بين إيران وخمس دول أخرى، وهو بحاجة الآن إلى التشاور مع الموقعين الآخرين على الصفقة.