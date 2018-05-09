كوريا الشمالية تطلق سراح 3 أمريكيين.. لماذا احتجزتهم؟

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في تغريدة، أن سلطات كوريا الشمالية أطلقت سراح 3 مواطنين أمريكيين بعد مفاوضات أجراها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في بيونغ يانغ.