أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في تغريدة، أن سلطات كوريا الشمالية أطلقت سراح 3 مواطنين أمريكيين بعد مفاوضات أجراها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في بيونغ يانغ.
كوريا الشمالية تطلق سراح 3 أمريكيين.. لماذا احتجزتهم؟
كوريا الشمالية تطلق سراح 3 أمريكيين
العالم
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن 3 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية أطلق سراحهم
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