كوريا الشمالية تطلق سراح 3 أمريكيين.. لماذا احتجزتهم؟

كوريا الشمالية تطلق سراح 3 أمريكيين

العالم
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
أمريكاكوريا الشمالية
1:14

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن 3 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية أطلق سراحهم

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في تغريدة، أن سلطات كوريا الشمالية أطلقت سراح 3 مواطنين أمريكيين بعد مفاوضات أجراها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في بيونغ يانغ.

أمريكاكوريا الشمالية