بعد وصولهم لأمريكا.. المحتجزون الأمريكيون بالكورية: أشبه بالحلم

المحتجزون الأمريكيون بالكورية: أشبه بالحلم

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و39 دقيقة.
أمريكاكوريا الشماليةدونالد ترامب
0:56

بعد استقبال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمحتجزين السابقين بكوريا الشمالية، سألهم عن شعورهم بالعودة إلى الوطن.. وأتى الرد باللغة الكورية.

أمريكاكوريا الشماليةدونالد ترامب