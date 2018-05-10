بعد وصولهم لأمريكا.. المحتجزون الأمريكيون بالكورية: أشبه بالحلم
المحتجزون الأمريكيون بالكورية: أشبه بالحلم
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و39 دقيقة.
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بعد استقبال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمحتجزين السابقين بكوريا الشمالية، سألهم عن شعورهم بالعودة إلى الوطن.. وأتى الرد باللغة الكورية.
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