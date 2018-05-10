شاهد.. ترامب يستقبل محتجزين أطلق سراحهم من كوريا الشمالية

1:31

استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ثلاثة مواطنين أمريكيين كانت قد احتجزتهم كوريا الشمالية و أطلقت سراحهم بعد مفاوضات أجراها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في بيونغ يانغ.