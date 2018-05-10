شاهد.. ترامب يستقبل محتجزين أطلق سراحهم من كوريا الشمالية

ترامب يستقبل محتجزين مفرج عنهم من بيونغ يانغ

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
كوريا الشماليةأمريكادونالد ترامبمايك بومبيو
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استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ثلاثة مواطنين أمريكيين كانت قد احتجزتهم كوريا الشمالية و أطلقت سراحهم بعد مفاوضات أجراها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في بيونغ يانغ.

كوريا الشماليةأمريكادونالد ترامبمايك بومبيو