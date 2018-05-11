(CNN)-- عرضت الشرطة الهندية صوراً لمحتالين اثنين، رجل وابنه، يرتديان زي فضاء بعد اعتقالهما بدعوى احتيالهما على رجل أعمال وبيعه قطعة معدنية تجذب الأرز.
شاهد.. الشرطة الهندية تعتقل محتالين بزي "الفضاء"
الشرطة الهندية تعتقل محتالين بزي الفضاء
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق.
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ضباط شرطة دلهي قالوا إن المحتالين طليا صفيحة النحاس بسائل مغناطيسي وبعض الأسلاك الحديدية الصغيرة في حبات الأرز.
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