شاهد.. الشرطة الهندية تعتقل محتالين بزي "الفضاء"

الشرطة الهندية تعتقل محتالين بزي الفضاء

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و8 دقائق.
الشرطة الهنديةالهندجرائمناساسرقات
1:17

ضباط شرطة دلهي قالوا إن المحتالين طليا صفيحة النحاس بسائل مغناطيسي وبعض الأسلاك الحديدية الصغيرة في حبات الأرز.

(CNN)-- عرضت الشرطة الهندية صوراً لمحتالين اثنين، رجل وابنه، يرتديان زي فضاء بعد اعتقالهما بدعوى احتيالهما على رجل أعمال وبيعه قطعة معدنية تجذب الأرز.

الشرطة الهنديةالهندجرائمناساسرقات