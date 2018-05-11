(CNN)-- ثار بركان جبل "ميرابي" النشط في إندونيسيا، حيث أرسل عموداً من الرماد يصل ارتفاعه إلى 5500 متر في السماء.
شاهد.. بركان بإندونيسيا ينفث رماداً لآلاف الأمتار
بركان بإندونيسيا ينفث رماداً لآلاف الأمتار
العالم
آخر تحديث منذ6 دقائق.
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جبل "ميرابي" يقع في جزيرة جاوة وهو الأكثر نشاطاً في البلاد .
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