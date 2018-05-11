شاهد.. بركان بإندونيسيا ينفث رماداً لآلاف الأمتار

بركان بإندونيسيا ينفث رماداً لآلاف الأمتار

العالم
آخر تحديث منذ6 دقائق.
اندونيسيابراكينكوارثكوارث طبيعية
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جبل "ميرابي" يقع في جزيرة جاوة وهو الأكثر نشاطاً في البلاد .

(CNN)-- ثار بركان جبل "ميرابي" النشط في إندونيسيا، حيث أرسل عموداً من الرماد يصل ارتفاعه إلى 5500 متر في السماء.

اندونيسيابراكينكوارثكوارث طبيعية