(CNN)-- خرجت، الجمعة في إيران مظاهرات، للتنديد بأمريكا وإسرائيل، تلبية لدعوة من الحكومة والجيش الإيراني.
شاهد.. مظاهرات مناهضة لأمريكا وإسرائيل في إيران
مظاهرات مناهضة لأمريكا وإسرائيل في إيران
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و15 دقيقة.
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الحكومة والجيش الإيراني دعوا إلى احتجاجات ضخمة بعد صلاة الجمعة.
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