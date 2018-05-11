شاهد.. مظاهرات مناهضة لأمريكا وإسرائيل في إيران

مظاهرات مناهضة لأمريكا وإسرائيل في إيران

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و15 دقيقة.
إيراناحتجاجات إيرانالاتفاق النووي الإيراني
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الحكومة والجيش الإيراني دعوا إلى احتجاجات ضخمة بعد صلاة الجمعة.

(CNN)-- خرجت، الجمعة في إيران مظاهرات، للتنديد بأمريكا وإسرائيل، تلبية لدعوة من الحكومة والجيش الإيراني.

إيراناحتجاجات إيرانالاتفاق النووي الإيراني