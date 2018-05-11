مهاتير محمد يعود للسلطة كأكبر زعيم في العالم

مهاتير محمد يعود للسلطة كأكبر زعيم في العالم

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آخر تحديث منذ ساعة و19 دقيقة.
ماليزياالحكومة الماليزية
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فاز أكبر قائد بالعالم، مهاتير محمد، بانتخابات رئاسة الوزراء الماليزية

ماليزياالحكومة الماليزية