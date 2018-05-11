شاهد كيف أنقذ شرطي حياة رضيع على طريق سريع!

شاهد كيف أنقذ شرطي حياة رضيع على طريق سريع!

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
أمريكاحوادث
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بفضل سرعة بديهته أنقذ الضابط حياة الرضيع، وهو يتعافى الآن بشكل كامل.

(CNN)-- بينما كان الشرطي، جرمي نيكس عائداً الى منزله، أوقفته بشكل مفاجىء إمرأة طلباً للمساعد، وكانت تحمل رضيعاً بعمر ثلاثة أشهر يحتاج الى رعاية طبية طارئة.

 

أمريكاحوادث