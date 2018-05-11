شاهد كيف أنقذ شرطي حياة رضيع على طريق سريع! شاهد كيف أنقذ شرطي حياة رضيع على طريق سريع! العالم آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة. أمريكاحوادث شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:51 بفضل سرعة بديهته أنقذ الضابط حياة الرضيع، وهو يتعافى الآن بشكل كامل. (CNN)-- بينما كان الشرطي، جرمي نيكس عائداً الى منزله، أوقفته بشكل مفاجىء إمرأة طلباً للمساعد، وكانت تحمل رضيعاً بعمر ثلاثة أشهر يحتاج الى رعاية طبية طارئة. أمريكاحوادث شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"World_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"wd-110518-marion-county-deputy-saves-baby-florida","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/05/11","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.