شاهد كيف أنقذ شرطي حياة رضيع على طريق سريع!

(CNN)-- بينما كان الشرطي، جرمي نيكس عائداً الى منزله، أوقفته بشكل مفاجىء إمرأة طلباً للمساعد، وكانت تحمل رضيعاً بعمر ثلاثة أشهر يحتاج الى رعاية طبية طارئة.