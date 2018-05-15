(CNN)-- بدأت الصين باختبار أول ناقلة طائرات محلية الصنع بشكل كامل، وثاني حاملة طائرات لها، وهي خطوة تاريخية في مهمة البلاد لبناء أسطول بحري "عالمي المستوى".
خطوة تاريخية.. الصين تبدأ اختبار أول حاملة طائرات محلية الصنع بشكل كامل
الصين تبدأ اختبار أول حاملة طائرات محلية
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و22 دقيقة.
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السفينة تعتبر أول ناقلة طائرات محلية الصنع بشكل كامل، وثاني حاملة طائرات للصين.
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