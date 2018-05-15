خطوة تاريخية.. الصين تبدأ اختبار أول حاملة طائرات محلية الصنع بشكل كامل

الصين تبدأ اختبار أول حاملة طائرات محلية

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و22 دقيقة.
أسلحةالجيش الصينيالصينطائرات
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السفينة تعتبر أول ناقلة طائرات محلية الصنع بشكل كامل، وثاني حاملة طائرات للصين.

(CNN)-- بدأت الصين باختبار أول ناقلة طائرات محلية الصنع بشكل كامل، وثاني حاملة طائرات لها، وهي خطوة تاريخية في مهمة البلاد لبناء أسطول بحري "عالمي المستوى".

أسلحةالجيش الصينيالصينطائرات