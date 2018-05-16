شاهد.. ذعر داخل طائرة ركاب بعد تحطم زجاجها الأمامي

شاهد.. ذعر ركاب طائرة بعد تحطم زجاجها الأمامي

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و33 دقيقة.
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أحد ركاب الطائرة التقط هذا الفيديو بهاتفه الخليوي.

تمكنت طائرة ركاب صينية من الهبوط بسلام بشكل اضطراري، بعد تحطم زجاج قمرة القيادة أثناء تحليقها على ارتفاع آلاف الأقدام.
 