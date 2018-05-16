تمكنت طائرة ركاب صينية من الهبوط بسلام بشكل اضطراري، بعد تحطم زجاج قمرة القيادة أثناء تحليقها على ارتفاع آلاف الأقدام.
شاهد.. ذعر داخل طائرة ركاب بعد تحطم زجاجها الأمامي
شاهد.. ذعر ركاب طائرة بعد تحطم زجاجها الأمامي
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و33 دقيقة.
0:46
أحد ركاب الطائرة التقط هذا الفيديو بهاتفه الخليوي.
تمكنت طائرة ركاب صينية من الهبوط بسلام بشكل اضطراري، بعد تحطم زجاج قمرة القيادة أثناء تحليقها على ارتفاع آلاف الأقدام.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.