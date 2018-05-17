تهريب بين الكوريتين.. برسالة في زجاجة

2:53

مرتان في الشهر، يقوم فريق صغير من الناشطين في كوريا الجنوبية بالسفر إلى أقرب نقطة يستطيعون الوصول إليها للمنطقة منزوعة السلاح.. حاملين هدايا لجيرانهم في الشمال.