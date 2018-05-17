تهريب بين الكوريتين.. برسالة في زجاجة
تهريب بين الكوريتين.. برسالة في زجاجة
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و3 دقائق.
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مرتان في الشهر، يقوم فريق صغير من الناشطين في كوريا الجنوبية بالسفر إلى أقرب نقطة يستطيعون الوصول إليها للمنطقة منزوعة السلاح.. حاملين هدايا لجيرانهم في الشمال.
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