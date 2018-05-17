شاهد.. بوتين يقود شاحنة على جسر يصل القرم بروسيا

بوتين يقود شاحنة على جسر يصل القرم بروسيا

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و42 دقيقة.
روسياالقرمفلاديمير بوتين
1:36

بوتين افتتح الجسر وقاد شاحنة روسية الصنع على الجسر متقدماً اسطولاً من الشاحنات.

قاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شاحنة تقدمت قافلة من الشاحنات احتفالاً بافتتاح جسر يربط بين شبه جزيرة القرم وروسيا بعد تدشينه.

 

 

روسياالقرمفلاديمير بوتين