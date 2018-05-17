شاهد.. بوتين يقود شاحنة على جسر يصل القرم بروسيا

قاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شاحنة تقدمت قافلة من الشاحنات احتفالاً بافتتاح جسر يربط بين شبه جزيرة القرم وروسيا بعد تدشينه.
بوتين افتتح الجسر وقاد شاحنة روسية الصنع على الجسر متقدماً اسطولاً من الشاحنات.
قاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شاحنة تقدمت قافلة من الشاحنات احتفالاً بافتتاح جسر يربط بين شبه جزيرة القرم وروسيا بعد تدشينه.
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