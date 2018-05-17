شاهد.. كيف يكون الأمر حين تكون أمريكياً مسلماً في الولايات المتحدة؟

(CNN)-- سلسلة "25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا" من شبكة CNN تستعرض لكم آراء 25 مسلماً أمريكياً يعيشون في الولايات المتحدة، من بين هذه الشخصيات من أسس كليّات تعليمية، ومنهم من كافح من أجل العدالة الاجتماعية، ومنهم من رسم الابتسامة على شفاهنا.