شاهد.. كيف يكون الأمر حين تكون أمريكياً مسلماً في الولايات المتحدة؟

كيف يكون الأمر حين تكون مسلماً بأمريكا؟

رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعتين و52 دقيقة.
2:04

سلسلة تستعرض لكم آراء 25 مسلماً أمريكياً يعيشون في الولايات المتحدة.

(CNN)-- سلسلة "25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا" من شبكة CNN تستعرض لكم آراء 25 مسلماً أمريكياً يعيشون في الولايات المتحدة، من بين هذه الشخصيات من أسس كليّات تعليمية، ومنهم من كافح من أجل العدالة الاجتماعية، ومنهم من رسم الابتسامة على شفاهنا.