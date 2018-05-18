شاهد.. اللحظات الأولى بعد تحطم الطائرة الكوبية

شاهد..اللحظات الأولى بعد تحطم الطائرة الكوبية

العالم
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
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أعلنت السلطات الكوبية، الجمعة، عن تحطم طائرة ركاب على متنها 104 أشخاص خلال إقلاعها من مطار خوسيه مارتي في العاصمة هافانا، مشيرة إلى أن الطائرة من طراز “بوينغ 737”.

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