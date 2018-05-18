ج. ويلو ويلسون: الأمريكية التي صنعت بطلة خارقة مسلمة

(CNN)-- اعتقدت ج. ويلو ويلسون أن اختراق عالم كتب الرسوم المصورة قد يتطلب معجزة، فتحديد ما هي القوى التي من المفترض أن تتحلى بها بطلتها الأمريكية المسلمة كان الأكثر صعوبة. شاهد قصة ج. ويلو ويلسون في هذا الفيديو ضمن سلسلة “25 من مسلمي أمريكا المؤثرين" التي نعرضها عبر موقعنا خلال شهر رمضان