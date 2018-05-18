(CNN)-- اعتقدت ج. ويلو ويلسون أن اختراق عالم كتب الرسوم المصورة قد يتطلب معجزة، فتحديد ما هي القوى التي من المفترض أن تتحلى بها بطلتها الأمريكية المسلمة كان الأكثر صعوبة. شاهد قصة ج. ويلو ويلسون في هذا الفيديو ضمن سلسلة “25 من مسلمي أمريكا المؤثرين" التي نعرضها عبر موقعنا خلال شهر رمضان
ج. ويلو ويلسون: الأمريكية التي صنعت بطلة خارقة مسلمة
ويلسون: الأمريكية التي صنعت بطلة خارقة مسلمة
رمضانيات
آخر تحديث منذ49 دقيقة.
1:25
شاهد قصة ج. ويلو ويلسون في هذا الفيديو ضمن سلسلة “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا"
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