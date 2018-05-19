مباشرة.. شاهد الزفاف الملكي البريطاني لحظة بلحظة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تتوجه أنظار العالم، السبت، إلى المملكة المتحدة لمتابعة أهم احتفال زواج لهذا العام، وذلك بعقد قران الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ميركل، واللذان باتا يحملان لقب دوق ودوقة ساسيكس.

وهنا نقدم لكم لحظة بلحظة بثا مباشرا لمجريات هذا الحدث الضخم من العاصمة البريطانية، لندن.