الإمام الأمريكي صهيب ويب.. شيخ دين على “سناب شات”

الأمريكي صهيب ويب.. شيخ دين على سناب شات

رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعة و10 دقيقة.
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1:17

شاهد قصة ما حدث عندما أعطت امرأة صليباً للإمام صهيب، ضمن سلسلة 25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا.

(CNN)-- لأكثر من مرة، اعتقد بعض الناس خطأً أن الإمام صهيب ويب قس مسيحي. شاهد الفيديو واسمع قصة ما حدث عندما أعطته امرأة صليباً في المطار، ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا.”

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