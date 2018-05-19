الإمام الأمريكي صهيب ويب.. شيخ دين على “سناب شات”

(CNN)-- لأكثر من مرة، اعتقد بعض الناس خطأً أن الإمام صهيب ويب قس مسيحي. شاهد الفيديو واسمع قصة ما حدث عندما أعطته امرأة صليباً في المطار، ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا.”