شاهد.. كيف رد ترامب على حوادث إطلاق النار منذ بدء رئاسته؟

شاهد.. كيف يرد ترامب على حوادث إطلاق النار؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكاإطلاق نار
1:45

هكذا رد الرئيس ترامب على عدة حوادث إطلاق نار جماعي خلال رئاسته.

دونالد ترامبأمريكاإطلاق نار