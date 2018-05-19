شاهد.. كيف رد ترامب على حوادث إطلاق النار منذ بدء رئاسته؟
شاهد.. كيف يرد ترامب على حوادث إطلاق النار؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
1:45
هكذا رد الرئيس ترامب على عدة حوادث إطلاق نار جماعي خلال رئاسته.
هكذا رد الرئيس ترامب على عدة حوادث إطلاق نار جماعي خلال رئاسته.
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