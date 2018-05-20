دين عبيدالله.. أمريكي يكافح كراهية الإسلام بالكوميديا

دين.. أمريكي يكافح كراهية الإسلام بالكوميديا

رمضانيات
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
أمريكاالإسلامالإسلاموفوبياطرائف
1:04

شاهد قصة الكوميدي عبر السلسلة التي نعرضها على موقعنا في رمضان “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا.”

(CNN)-- كيف تتخلص من قوة المتنمرين؟ من خلال الضحك عليهم، هذا ما يقوله دين عبيدالله، كوميدي ومُضيف برنامج إذاعي. شاهد قصة الكوميدي عبر سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا.”

أمريكاالإسلامالإسلاموفوبياطرائف