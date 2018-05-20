دين عبيدالله.. أمريكي يكافح كراهية الإسلام بالكوميديا

(CNN)-- كيف تتخلص من قوة المتنمرين؟ من خلال الضحك عليهم، هذا ما يقوله دين عبيدالله، كوميدي ومُضيف برنامج إذاعي. شاهد قصة الكوميدي عبر سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا.”