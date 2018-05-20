شاهد.. أجمل اللقطات من الزفاف الملكي

شاهد.. أجمل اللقطات من الزفاف الملكي

العالم
آخر تحديث منذ25 دقيقة.
زواج ملكيالمملكة المتحدةبريطانياالأمير هاريالملكة إليزابيث
2:02

من وصول الملكة والمشاهير إلى قبلة الثنائي، إليكم أجمل اللحظات من الزفاف الملكي.

زواج ملكيالمملكة المتحدةبريطانياالأمير هاريالملكة إليزابيث