شاهد.. أجمل اللقطات من الزفاف الملكي
شاهد.. أجمل اللقطات من الزفاف الملكي
العالم
آخر تحديث منذ25 دقيقة.
2:02
من وصول الملكة والمشاهير إلى قبلة الثنائي، إليكم أجمل اللحظات من الزفاف الملكي.
من وصول الملكة والمشاهير إلى قبلة الثنائي، إليكم أجمل اللحظات من الزفاف الملكي.
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