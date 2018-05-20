عدد الرئيسات التنفيذيات بقائمة فورتشن 500 ينخفض
عدد رئيسات التنفيذ بقائمة فورتشن 500 ينخفض
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
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من أكبر 500 شركة في العالم لهذا العام، هناك 23 برؤساء تنفيذيين من النساء، وهذا انحدار كبير عن عام 2017، حينما كان هناك رقماً قياسياً لـ32 رئيسة تنفيذية.
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