عدد الرئيسات التنفيذيات بقائمة فورتشن 500 ينخفض

عدد رئيسات التنفيذ بقائمة فورتشن 500 ينخفض

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
قضايا المرأةاقتصاد وأعمال
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من أكبر 500 شركة في العالم لهذا العام، هناك 23 برؤساء تنفيذيين من النساء، وهذا انحدار كبير عن عام 2017، حينما كان هناك رقماً قياسياً لـ32 رئيسة تنفيذية.

قضايا المرأةاقتصاد وأعمال