أجرت قاذفات قنابل صينية بعيدة المدى عملية هبوط للمرة الأولى في إحدى جزر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
قاذفات صينية تستطيع حمل أسلحة نووية تهبط في بحر الصين الجنوبي
شاهد.. قاذفات صينية تهبط في بحر الصين الجنوبي
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
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الجيش الصيني قال إن قاذفات مختلفة شاركت في التدريبات، من بينها الطائرة البعيدة المدى "أتش-6 كاي" القادرة على حمل أسلحة نووية.
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