قاذفات صينية تستطيع حمل أسلحة نووية تهبط في بحر الصين الجنوبي

شاهد.. قاذفات صينية تهبط في بحر الصين الجنوبي

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
الجيش الصينيالصينالحكومة الصينية
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الجيش الصيني قال إن قاذفات مختلفة شاركت في التدريبات، من بينها الطائرة البعيدة المدى "أتش-6 كاي" القادرة على حمل أسلحة نووية.

أجرت قاذفات قنابل صينية بعيدة المدى عملية هبوط للمرة الأولى في إحدى جزر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

الجيش الصينيالصينالحكومة الصينية