(CNN)-- تبحث نايلة لايموس عن عارضات أزياء يمتلكن “تفكيراً محتشماً” ويكشفن عن أرواحهن وليس أجسادهن. شاهد كيف تغير وكالة Underwraps مجال الأزياء، وذلك عبر هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا.”
نايلة لايموس.. عارضة أزياء مسلمة ومحتشمة في أمريكا
نايلة.. عارضة أزياء مسلمة ومحتشمة في أمريكا
رمضانيات
آخر تحديث الثلاثاء, 22 مايو/أيار 2018; 08:33 (GMT +0400).
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شاهد كيف تغير وكالة Underwraps مجال الأزياء عبر هذا الفيديو من “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا”
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