نايلة لايموس.. عارضة أزياء مسلمة ومحتشمة في أمريكا

نايلة.. عارضة أزياء مسلمة ومحتشمة في أمريكا

رمضانيات
آخر تحديث الثلاثاء, 22 مايو/أيار 2018; 08:33 (GMT +0400).
أزياءأمريكارمضان
1:00

شاهد كيف تغير وكالة ‪Underwraps‬ مجال الأزياء عبر هذا الفيديو من “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا”

(CNN)-- تبحث نايلة لايموس عن عارضات أزياء يمتلكن “تفكيراً محتشماً” ويكشفن عن أرواحهن وليس أجسادهن. شاهد كيف تغير وكالة ‪Underwraps‬ مجال الأزياء، وذلك عبر هذا الفيديو ضمن سلسلة ‪CNN‬ التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا.”

أزياءأمريكارمضان