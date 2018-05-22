نايلة لايموس.. عارضة أزياء مسلمة ومحتشمة في أمريكا

(CNN)-- تبحث نايلة لايموس عن عارضات أزياء يمتلكن “تفكيراً محتشماً” ويكشفن عن أرواحهن وليس أجسادهن. شاهد كيف تغير وكالة ‪Underwraps‬ مجال الأزياء، وذلك عبر هذا الفيديو ضمن سلسلة ‪CNN‬ التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا.”