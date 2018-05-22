بالفيديو... أول ظهور للأمير هاري وعروسه بعد حفل الزفاف

(CNN)-- بعد يومين على حفل الزفاف، الذي حضره مشاهير ومدعوون من كل أنحاء العالم، ظهر العروسان الملكيان من جديد احتفالا بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين.
بعد يومين على حفل الزفاف، الذي حضره مشاهير ومدعوون من كل أنحاء العالم، ظهر العروسان الملكيان من جديد احتفالا بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين.
(CNN)-- بعد يومين على حفل الزفاف، الذي حضره مشاهير ومدعوون من كل أنحاء العالم، ظهر العروسان الملكيان من جديد احتفالا بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين.
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