بالفيديو... أول ظهور للأمير هاري وعروسه بعد حفل الزفاف

أول ظهور للأمير هاري وعروسه بعد حفل الزفاف

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين.
الأمير تشارلزالأمير هاري
1:18

بعد يومين على حفل الزفاف، الذي حضره مشاهير ومدعوون من كل أنحاء العالم، ظهر العروسان الملكيان من جديد احتفالا بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين.

(CNN)-- بعد يومين على حفل الزفاف، الذي حضره مشاهير ومدعوون من كل أنحاء العالم، ظهر العروسان الملكيان من جديد احتفالا بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين.

 

الأمير تشارلزالأمير هاري