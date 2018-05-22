شاهد انفجار نبع حار في أحد المنتزهات الأمريكية

شاهد انفجار نبع حار بأحد المنتزهات الأمريكية

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
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يشهد نبع "قارب البخار" الحار في منتزه “يلو ستون” حالة فوران غير مسبوقة

(CNN)-- يشهد نبع "قارب البخار" الحار في منتزه “يلو ستون” حالة فوران غير مسبوقة، فالانفجار الأخير وقع في 19 مايو/أيار، وهو السادس هذا العام. شاهدوا بعض الصور لفوران هذا النبع الحار.