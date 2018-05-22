(CNN)-- يشهد نبع "قارب البخار" الحار في منتزه “يلو ستون” حالة فوران غير مسبوقة، فالانفجار الأخير وقع في 19 مايو/أيار، وهو السادس هذا العام. شاهدوا بعض الصور لفوران هذا النبع الحار.
شاهد انفجار نبع حار في أحد المنتزهات الأمريكية
شاهد انفجار نبع حار بأحد المنتزهات الأمريكية
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
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يشهد نبع "قارب البخار" الحار في منتزه “يلو ستون” حالة فوران غير مسبوقة
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