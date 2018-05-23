حسن منهاج، نجم برنامج “ديلي شو” يصف نفسه بأنه "متفائل غاضب"، فهو غير سعيد بالطريقة التي تُعامل بها الأقليات في أمريكا، لكنه متفائل بالإمكانيات التي تتمتع بها الديمقراطية هناك. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان “"25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا."
حسن منهاج.. أمريكي مسلم ينتقد وضع الأقليات في الولايات المتحدة
حسن منهاج.. أمريكي مسلم ينتقد وضع الأقليات
رمضانيات
آخر تحديث الأربعاء, 23 مايو/أيار 2018; 10:16 (GMT +0400).
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شاهد هذا الفيديو وتعرف على قصة حسن منهاج ضمن سلسلة "25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا".
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