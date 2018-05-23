حسن منهاج.. أمريكي مسلم ينتقد وضع الأقليات في الولايات المتحدة

حسن منهاج، نجم برنامج “ديلي شو” يصف نفسه بأنه "متفائل غاضب"، فهو غير سعيد بالطريقة التي تُعامل بها الأقليات في أمريكا، لكنه متفائل بالإمكانيات التي تتمتع بها الديمقراطية هناك. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة ‪CNN‬ التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان “"25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا."