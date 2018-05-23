(CNN)-- قالت الشرطة إن رجلاً من ولاية كارولاينا الشمالية يُدعى روجر سيلف اصطدم عمداً بعائلته أثناء تناولهم للعشاء في مطعم.
شاهد.. رجل يصطدم بعائلته عمداً أثناء قيادة سيارته
رجل يصطدم بعائلته عمداً أثناء قيادة سيارته
العالم
آخر تحديث منذ52 دقيقة.
1:04
قالت الشرطة إن رجلاً صدم سيارته بعائلته عمداً أثناء تناولهم للعشاء في مطعم.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.