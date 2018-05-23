شاهد.. رجل يصطدم بعائلته عمداً أثناء قيادة سيارته

رجل يصطدم بعائلته عمداً أثناء قيادة سيارته

العالم
آخر تحديث منذ52 دقيقة.
أمريكاحوادثالشرطة الأمريكيةسيارات
1:04

قالت الشرطة إن رجلاً صدم سيارته بعائلته عمداً أثناء تناولهم للعشاء في مطعم.

(CNN)-- قالت الشرطة إن رجلاً من ولاية كارولاينا الشمالية يُدعى روجر سيلف اصطدم عمداً بعائلته أثناء تناولهم للعشاء في مطعم.

أمريكاحوادثالشرطة الأمريكيةسيارات