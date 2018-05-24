قبل الانتخابات التركية.. إليكم تأثير انخفاض الليرة على الشارع
إليكم تأثير انخفاض الليرة التركية على الشعب
العالم
آخر تحديث منذ48 دقيقة.
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مراقبة سعر صرف العملات الأجنبية أصبحت رياضة وطنية في تركيا، فالليرة التركية تخسر قيمتها خلال الستة أشهر الماضية، لكن هذا الأسبوع الأخير انخفضت قيمتها بحدة.
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