قبل الانتخابات التركية.. إليكم تأثير انخفاض الليرة على الشارع

إليكم تأثير انخفاض الليرة التركية على الشعب

العالم
آخر تحديث منذ48 دقيقة.
اقتصاد وأعمالتركياعملات
1:47

مراقبة سعر صرف العملات الأجنبية أصبحت رياضة وطنية في تركيا، فالليرة التركية تخسر قيمتها خلال الستة أشهر الماضية، لكن هذا الأسبوع الأخير انخفضت قيمتها بحدة.

اقتصاد وأعمالتركياعملات