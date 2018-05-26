شاهد.. ميغان ماركل تحصل على "شعار النبالة"

عرض قصر كنزنغتون البريطاني تفاصيل "شعار النبالة" لدوقة ساسكس الجديدة، وهو تقليد بريطاني قديم.
ميغان ماركل، دوقة ساسكس الجديدة، حصلت الآن على شعار للنبالة.
عرض قصر كنزنغتون البريطاني تفاصيل "شعار النبالة" لدوقة ساسكس الجديدة، وهو تقليد بريطاني قديم.
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