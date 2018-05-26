شاهد.. ميغان ماركل تحصل على "شعار النبالة"

شاهد.. ميغان ماركل تحصل على "شعار النبالة"

العالم
آخر تحديث السبت, 26 مايو/أيار 2018; 11:27 (GMT +0400).
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ميغان ماركل، دوقة ساسكس الجديدة، حصلت الآن على شعار للنبالة.

عرض قصر كنزنغتون البريطاني تفاصيل "شعار النبالة" لدوقة ساسكس الجديدة، وهو تقليد بريطاني قديم.

 