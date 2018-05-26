حصريا لـCNN.. جاسوس سابق يتحدث عن الحياة المزدوجة داخل القاعدة

“الجاسوس داخل القاعدة” .. وثائقي جديد على CNN

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
أسامة بن لادنأمريكاتنظيم القاعدةهجمات 11 سبتمبر
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عميل متخف .. يكشف عن خطط لهجمات بأسلحة كيماوية.

عميل متخف .. يكشف عن خطط لهجمات بأسلحة كيماوية.

أسامة بن لادنأمريكاتنظيم القاعدةهجمات 11 سبتمبر