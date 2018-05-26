عميل متخف .. يكشف عن خطط لهجمات بأسلحة كيماوية.
حصريا لـCNN.. جاسوس سابق يتحدث عن الحياة المزدوجة داخل القاعدة
“الجاسوس داخل القاعدة” .. وثائقي جديد على CNN
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
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عميل متخف .. يكشف عن خطط لهجمات بأسلحة كيماوية.
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