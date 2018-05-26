جاسوس سابق في القاعدة مستعد لمواجهة ماضيه

(CNN)-- أيمن دين، جاسوس سابق في القاعدة يتحدث للزميلة كريستيان أمانبور حول مخططات كان يعدها التنظيم لمهاجمة أهداف في الغرب.
أيمن دين، جاسوس سابق في القاعدة يتحدث للزميلة كريستيان أمانبور .
(CNN)-- أيمن دين، جاسوس سابق في القاعدة يتحدث للزميلة كريستيان أمانبور حول مخططات كان يعدها التنظيم لمهاجمة أهداف في الغرب.
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