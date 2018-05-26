جاسوس سابق في القاعدة مستعد لمواجهة ماضيه

جاسوس سابق في القاعدة مستعد لمواجهة ماضيه

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و25 دقيقة.
تنظيم القاعدةهجمات 11 سبتمبرأمريكا
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أيمن دين، جاسوس سابق في القاعدة يتحدث للزميلة كريستيان أمانبور .

(CNN)-- أيمن دين، جاسوس سابق في القاعدة يتحدث للزميلة كريستيان أمانبور حول مخططات كان يعدها التنظيم لمهاجمة أهداف في الغرب.

 

تنظيم القاعدةهجمات 11 سبتمبرأمريكا