(CNN)-- قام إسحاق كركاور بتصوير هذا المشهد بالقرب من منزله في حي ليلاني إستيتس في هاواي يوم 14 مايو/أيار.
شاهد.. حمم بركانية تلتهم منزلا في دقائق
شاهد.. حمم بركانية تلتهم منزلا في دقائق
العالم
آخر تحديث السبت, 26 مايو/أيار 2018; 11:26 (GMT +0400).
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“نهر” الحمم المتدفق التهم المنزل في غضون دقائق فقط.
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