أرسل القمر الصناعي GOES-17 أول بيانات تصور مخطط صواعق البرق على الأرض
للمرة الأولى.. شاهد صواعق البرق من الفضاء
للمرة الأولى.. شاهد صواعق البرق من الفضاء
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و27 دقيقة.
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هذا الرسم المتحرك عالي الدقة يظهر صواعق برق ضربت في 9 مايو/ أيار
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