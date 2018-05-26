للمرة الأولى.. شاهد صواعق البرق من الفضاء

للمرة الأولى.. شاهد صواعق البرق من الفضاء 

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و27 دقيقة.
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هذا الرسم المتحرك عالي الدقة يظهر صواعق برق ضربت في 9 مايو/ أيار

أرسل القمر الصناعي GOES-17 أول بيانات تصور مخطط صواعق البرق على الأرض