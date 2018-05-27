فرحانة خيرة.. مسلمة أمريكية تحارب حظر ترامب للسفر

(CNN)-- في اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ، عرضت الناشطة القانونية فرحانة خيرة صوراً لمتظاهرين خارج أحد المساجد بأمريكا. “كانت هناك حرفياً شهقات مسموعة،” تقول الناشطة القانونية. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة ‪CNN‬ التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا.”