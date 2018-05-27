(CNN)-- في اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ، عرضت الناشطة القانونية فرحانة خيرة صوراً لمتظاهرين خارج أحد المساجد بأمريكا. “كانت هناك حرفياً شهقات مسموعة،” تقول الناشطة القانونية. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان “25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا.”
فرحانة خيرة.. مسلمة أمريكية تحارب حظر ترامب للسفر
فرحانة.. مسلمة أمريكية تحارب حظر ترامب للسفر
رمضانيات
آخر تحديث منذ31 دقيقة.
1:09
شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة "25 مسلماً من المؤثرين في أمريكا."
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