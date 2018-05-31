شاهد ردة فعل زملاء صحفي روسي عندما علموا أنه لايزال حياً

شاهد ردة فعل زملاء صحفي علموا أنه لازال حياً

العالم
آخر تحديث الخميس, 31 مايو/أيار 2018; 02:47 (GMT +0400).
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كانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن أن الصحفي الروسي وأحد منتقدي الكرملين، قتل بالرصاص في أوكرانيا.

أصيب زملاء الصحفي الروسي، أركادي بابتشينكو، بنوبة من الفرح عندما علموا أنه لايزال على قيد الحياة.