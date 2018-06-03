(CNN)-- كانت إبتهاج محمد أول أمريكية مسلمة محجبة تحصل على ميدالية في الألعاب الأولمبية لبلادها. الآن هي في مهمة أخرى: تقليص الصور النمطية عن المسلمات. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."
إبتهاج محمد.. أول مسلمة محجبة تفوز بميدالية أولومبية لأمريكا
هذه أول محجبة تفوز بميدالية أولومبية لأمريكا
رمضانيات
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
1:23
كانت إبتهاج محمد أول أمريكية مسلمة محجبة تحصل على ميدالية في الألعاب الأولمبية لبلادها.
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