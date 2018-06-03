إبتهاج محمد.. أول مسلمة محجبة تفوز بميدالية أولومبية لأمريكا

هذه أول محجبة تفوز بميدالية أولومبية لأمريكا

رمضانيات
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
أمريكاالألعاب الأولمبيةالإسلامالإسلاموفوبيارمضان
1:23

كانت إبتهاج محمد أول أمريكية مسلمة محجبة تحصل على ميدالية في الألعاب الأولمبية لبلادها.

(CNN)-- كانت إبتهاج محمد أول أمريكية مسلمة محجبة تحصل على ميدالية في الألعاب الأولمبية لبلادها. الآن هي في مهمة أخرى: تقليص الصور النمطية عن المسلمات. شاهد هذا الفيديو ضمن سلسلة CNN التي نعرضها على موقعنا في شهر رمضان "25 من المسلمين المؤثرين في أمريكا."

أمريكاالألعاب الأولمبيةالإسلامالإسلاموفوبيارمضان